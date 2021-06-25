«Открытое небо» с ЕС: что даст Украине авиационное соглашение

Совет Евросоюза 28 июня одобрил подписание Соглашения об оОбщем авиационном пространстве с Арменией, Тунисом и Украиной. Соглашение об «открытом небе» с ЕС Украина парафировала еще в 2013 году, но из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара подписание не состоялось, затем оно срывалось еще несколько раз по бюрократическим причинам.
Теперь же ожидается, что соглашение будет подписано осенью, затем документ должны ратифицировать все страны-члены ЕС. Что Украине даст «открытое небо», рассказали журналисты портала «Слово и дело».
Цель Соглашения об общем авиационном пространстве – уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании и взаимно открыть рынки авиаперевозок. Речь не только о пассажирских перевозках, но и о грузовых и почтовых.
Подписание соглашения предусматривает, что в Украине начнут действовать европейские стандарты в области гражданской авиации. Это касается защиты прав пассажиров, защиты окружающей среды, управления воздушного движения и безопасности полетов.
Упрощение авиаперевозок между Украиной и ЕС будет проходить в два этапа. На первом этапе снимут все ограничения для украинских перевозчиков на полеты между городами ЕС. На втором этапе разрешат иностранным авиаперевозчикам выполнять внутренние рейсы в Украине.
После того как соглашение об «открытом небе» вступит в силу, ожидается увеличение товарооборота между Украиной и странами Евросоюза, увеличится также объем инвестиций. Расширение географии полетов положительно скажется на туристической отрасли.
Для пассажиров выгода в том, что в случае задержки их рейса они смогут получить хорошую компенсацию (до 600 евро). Конкуренция между авиаперевозчиками возрастет, а значит, будет улучшаться качество услуг и, возможно, снизится стоимость билетов.
Инфографика: «Слово и дело»
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