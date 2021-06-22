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Зеленский подписал закон о повышении пенсий чернобыльцам

Зеленский подписал закон о повышении пенсий чернобыльцам

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1584 ІХ о повышении уровня пенсионного обеспечения граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Так, закон О внесении изменений в Закон Украины О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц во вторник поддержала Верховная Рада.

«Документом определены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Размеры пенсии для I группы инвалидности не может быть ниже 6000 гривен, для II группы инвалидности — 4800 гривен, для III группы инвалидности и детей с инвалидностью — 3700 гривен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, закон вводит государственную адресную помощь для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, которые вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Отмечается, что документ вступает в силу с 1 января 2022 года, кроме тех его положений, например, о минимальных размерах пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, которые начинают действовать с 1 июля этого года.

Справка Finance.ua:

  • 29 июня 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым повышается размер пенсионных выплат гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
По материалам Корреспондент.net
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