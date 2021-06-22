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Нацбанк сворачивает антикризисные монетарные меры: какие изменения начинают действовать с 1 июля

Нацбанк сворачивает антикризисные монетарные меры: какие изменения начинают действовать с 1 июля

Национальный банк начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер согласно анонсированному графику.

Об этом напоминает пресс-служба регулятора.

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Среди изменений, которые начнут действовать уже с 1 июля:

1). Уменьшены предельные сроки, на которые выдаются долгосрочные кредиты рефинансирования, и ограничены объемы соответствующих тендеров.

Национальный банк утвердил график тендеров по поддержке ликвидности банков сроком более 14 дней на III квартал 2021 года. Частота тендеров осталась неизменной: каждую пятницу месяца будут проходить тендеры рефинансирования сроком до 90 дней, а каждую вторую пятницу месяца – тендеры по долгосрочному рефинансированию.

Предельные сроки для долгосрочных кредитов рефинансирования будут сокращены с 5 до 3 лет. Кроме того, начнут действовать ограничения объемов тендеров по долгосрочному рефинансированию. Для тендера, который состоится 9 июля, такое ограничение составит 5 млрд грн, 13 августа – 4 млрд грн и 10 сентября – 3 млрд грн.

2). Сокращены частота и предельные сроки аукционов своп процентной ставки.

Регулятор также утвердил график аукционов своп процентной ставки на III квартал 2021 года. Частота таких аукционов уменьшится с двух до одного раза в месяц, а их срочность снизится с 5 до 3 лет. Соответственно следующие аукционы своп процентной ставки состоятся 28 июля (сроком на 3 года), 18 августа (на 1 год) и 29 сентября (на 2 года).

В то же время максимальный размер условной суммы, которая будет предлагаться на аукционах своп процентной ставки, остался на уровне 500 млн грн.

3). Увеличена срочность депозитных сертификатов.

Срочность соответствующего инструмента вернется к докризисному показателю, увеличившись с 7 до 14 дней.

Справка Finance.ua:

  • В марте 2020 года для сохранения финансовой стабильности и поддержки экономики Национальный банк ввел долгосрочное рефинансирование сроком до 5 лет. По состоянию на 30 июня 2021 года банки привлекли таких кредитов на 82,1 млрд грн.
  • Кроме того, в марте НБУ изменил срочность инструментов по регулированию ликвидности. Двухнедельные депозитные сертификаты были заменены на недельные, а предельный срок краткосрочных кредитов рефинансирования увеличен с 14 до 90 дней.
  • В июле 2020 года для оживления долгосрочного банковского кредитования Национальный банк ввел операции своп процентной ставки. Всего по состоянию на 30 июня 2021 года состоялось 20 соответствующих аукционов, на которых Национальный банк заключил с банками соглашения на сумму 18,9 млрд грн.
  • В июне 2021 года Национальный банк сообщил о планах по постепенному сворачиванию антикризисных монетарных инструментов, в частности долгосрочного рефинансирования и процентного свопа.
По материалам Finance.UA
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