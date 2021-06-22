Нацбанк сворачивает антикризисные монетарные меры: какие изменения начинают действовать с 1 июля

Национальный банк начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер согласно анонсированному графику.
Об этом напоминает пресс-служба регулятора.
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Среди изменений, которые начнут действовать уже с 1 июля:
1). Уменьшены предельные сроки, на которые выдаются долгосрочные кредиты рефинансирования, и ограничены объемы соответствующих тендеров.
Национальный банк утвердил график тендеров по поддержке ликвидности банков сроком более 14 дней на III квартал 2021 года. Частота тендеров осталась неизменной: каждую пятницу месяца будут проходить тендеры рефинансирования сроком до 90 дней, а каждую вторую пятницу месяца – тендеры по долгосрочному рефинансированию.
Предельные сроки для долгосрочных кредитов рефинансирования будут сокращены с 5 до 3 лет. Кроме того, начнут действовать ограничения объемов тендеров по долгосрочному рефинансированию. Для тендера, который состоится 9 июля, такое ограничение составит 5 млрд грн, 13 августа – 4 млрд грн и 10 сентября – 3 млрд грн.
2). Сокращены частота и предельные сроки аукционов своп процентной ставки.
Регулятор также утвердил график аукционов своп процентной ставки на III квартал 2021 года. Частота таких аукционов уменьшится с двух до одного раза в месяц, а их срочность снизится с 5 до 3 лет. Соответственно следующие аукционы своп процентной ставки состоятся 28 июля (сроком на 3 года), 18 августа (на 1 год) и 29 сентября (на 2 года).
В то же время максимальный размер условной суммы, которая будет предлагаться на аукционах своп процентной ставки, остался на уровне 500 млн грн.
3). Увеличена срочность депозитных сертификатов.
Срочность соответствующего инструмента вернется к докризисному показателю, увеличившись с 7 до 14 дней.
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