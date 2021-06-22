Нацбанк прокомментировал увольнение руководства департамента лицензирования

Национальный банк сообщает, что 9 сотрудников департамента лицензирования НБУ подали заявления об увольнении.

В связи с этим НБУ информирует, что департамент лицензирования будет продолжать работу в штатном режиме, выполняя возложенные на него задачи и функции по регистрации и лицензированию банков, финансовых учреждений и других юридических лиц, осуществлению лицензионных, согласующих и регистрационных действий на платежном рынке.

На сегодня штат департамента лицензирования насчитывает 107 человек. Работники Департамента обеспечивают полноценное выполнение подразделением своих функций.

Господин Бевз утверждает, что фактически в департаменте работает 75 человек. «Штат увеличен пару дней назад, 32 позиции вакантны. Но персонал департамента не знал о решении уволиться. Знали 10 человек, девять из них решили уволиться», – отметил он.

Новый руководитель департамента лицензирования и руководители структурных подразделений, входящих в его состав, будут назначаться на должности в порядке, установленном пунктом 31 статьи 15 закона «О Национальный банк Украины», и в соответствии с установленными в НБУ процедур.

В Нацбанке отмечают, что налаженные прозрачные процессы минимизируют риск стороннего влияния на операционную деятельность департамента лицензирования и работу надзорных комитетов.

«Для Национального банка безусловным приоритетом является сохранение коллегиального подхода при принятии решений, при котором расхождения в экспертных позициях становятся основой для профессиональных дискуссий и новых возможностей, а не публичных обвинений», – сообщает регулятор.

Напомним, 30 июня команда руководителей департамента лицензирования Нацбанка полным составом подала заявления на увольнение.

Среди причин увольнения Бевз называет в частности централизацию одобрения решений в одних руках и замену коллегиальности директивным принятием решений.