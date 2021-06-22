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С 1 июля 2021 года украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в страны ЕС

С 1 июля 2021 года украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в страны ЕС

С 1 июля 2021 года украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в страны ЕС. Новые правила касаются прежде всего налогообложения товаров, отправляемых в посылках для физлиц.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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«Отныне ключевые торговые платформы мира могут выступать налоговым агентом продавцов, в том числе и продавцов из Украины. Благодаря этому для последних существенно упростится процедура оформления отправлений в страны ЕС и при условии правильного оформления отправления существенно сократится время прохождение таможенного контроля», — сказано в сообщении.

Ключевые маркетплейсы, такие как Etsy, eBay, Wish, Amazon и другие будут самостоятельно начислять НДС на проданный товар, который отправляется в Европу, и напрямую рассчитываться с налоговыми органами стран доставки.

Что это значит? Для украинских предпринимателей это означает, что все посылки в направлении Европы с товарами стоимостью до 150 евро, которые пройдут правильное оформление в личном кабинете Укрпочты, будут максимально оперативно доставляться и автоматически проходить таможню. То есть растаможка посылки, оформленной по новым правилам, займет несколько секунд. Ранее таможенное оформление посылок могло занимать от одного дня до недели в зависимости от загруженности инспекторов таможни.

Чтобы правильно оформить отправку в личном кабинете Укрпочты, согласно новым правилам, нужно:

  • в таможенной декларации почтового образца в личном кабинете Укрпочты нужно ввести налоговый код торговой платформы (номер из 12 цифр, который присваивается после совершения покупки), указав «Sold on _____-marketplace. VAT has been paid. IOSS number: ____» в Личном кабинете в поле «Информация для таможен стран ЕС»;
  • ввести код товара, который соответствует международной базе товарных кодов (коды товаров можно найти в открытом доступе в интернете);
  • указать валюту (евро) и страну происхождения (для товаров, произведенных в Украине, указать Украину).

При оформлении таким способом не будет начислено никаких дополнительных сервисных сборов ни со стороны таможни, ни со стороны принимающей стороны. Если посылки будут оформлены не по приведенному алгоритму или стоимость товара превышает 150 евро, с отправителя будут взиматься дополнительные сервисные сборы со стороны почт ЕС.

«При условии правильного оформления все посылки, отправленные через Укрпочту, будут проходить специальный упрощенный таможенный режим. Сокращение времени растаможки выгодно как для мерчантов, так и для покупателей, ведь это существенно сократит сроки доставки в страны ЕС», — отметили в Укрпочте.

По материалам Finance.UA
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