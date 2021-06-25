Краткосрочные инвесторы продали биткоины с убытком $3,83 млрд

На прошлой неделе объем реализованных с убытком биткоинов краткосрочными инвесторами достиг $3,83 млрд.
Согласно Glassnode, с учетом проданных в прибыль на $383 млн монет долгосрочными держателями общий убыток составил максимальные в истории $3,45 млрд.
Больше новостей о крипте есть в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Рекомендуем подписаться, чтобы всегда быть в курсе.
Совокупный показатель обновил предыдущий рекорд в $2,65 млрд.
Метрика оценивается по стоимости выходов неизрасходованных транзакций (UTXO). По оценкам аналитиков, 2,44% от рыночного предложения в распоряжении долгосрочных инвесторов убыточно.
Читайте также: Основатели африканской криптовалютной биржи исчезли с Bitcoin на $3,6 млрд
Падение цены ниже $30 000 вызвало панические продажи как среди краткосрочных, так и долгосрочных держателей биткоина. Потери первых в среднем составили 13,4% (в марте 2020 года они достигли 15,4%). Холдеры избавлялись от монет, которые ранее приобрели в диапазоне от $9200 до $16 300.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госстат назвал долю украинцев с зарплатой более 25 тысяч гривенВчера, 09:21 - 21631 13
Украинцы будут получать третью платежку за газ: что это означаетВчера, 08:34 - 6204 7
Авто на «еврономерах» возрастом до пяти лет продолжат штрафовать — ГетманцевВчера, 17:00 - 592 4
Цены на жилье в Украине подскочат в 2 раза – Конфедерация строителейВчера, 15:21 - 3068 4
Компания ДТЭК намеренно обвалила цены на электроэнергию - экспертВчера, 20:29 - 772 3
Госстат назвал долю украинцев с зарплатой более 25 тысяч гривенВчера, 09:21 - 21631 13
Украинцы будут получать третью платежку за газ: что это означаетВчера, 08:34 - 6204 7
Цены на жилье в Украине подскочат в 2 раза – Конфедерация строителейВчера, 15:21 - 3068 4
Работа с компьютером дает право на дополнительный отпуск — ГострудаВчера, 11:34 - 2097 1
Эксперт назвала средний доход в Украине на семью из 3 человек (исследование)Вчера, 21:00 - 1687
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1085 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 516 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1099
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2075 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1854 10