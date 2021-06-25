Ноутбуки с Windows 11 будут работать от аккумулятора дольше

Microsoft представила функцию Dynamic Refresh Rate (DRR) для новой Windows 11. Эта опция позволит экономить заряд батареи на ноутбуке.
Некоторые ноутбуки сейчас поставляются с экранами частотой обновления 120 Гц и выше. Такие показатели сказываются на времени автономной работы.
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В Windows 10 пользователь мог выбирать между 60 Гц и 120 Гц, и этот выбор оставался неизменным. Функция DRR же будет автоматически выбирать частоту обновления в зависимости от используемого сценария работы. Например, при наборе электронных писем будет включен режим 60 Гц, а вот во время скроллинга включится режим 120 Гц.
Напомним, релиз Windows 11 должен состояться в октябре. По слухам, «днем Windows 11» назначено 20 октября.
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