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Южная Корея разработает полностью автономные машины к 2027 году

Южная Корея разработает полностью автономные машины к 2027 году

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи одобрило 53 проекта с общим годовым бюджетом 75 миллионов долларов — проекты направлены на разработку полностью беспилотных автомобилей к 2027 году.

Утверждается, что к исследовательским проектам намерены присоединиться 373 организации и 3500 экспертов. По данным южнокорейских властей, бюджет будет затрачен на разработку комплектующих для автономных автомобилей, а также систем искусственного интеллекта для обеспечения их работы.

Ранее страна анонсировала намерение потратить до 2027 года на такие разработки почти миллиард долларов (1,09 триллиона вон). К этому моменту страна планирует добиться степени автономности машин 4 уровня.

По версии международной организации SAE International это настоящий автопилот — в отличие от систем второго и третьего уровней, имеющихся сегодня на рынке и требующих обязательного присутствия водителя за рулём. Хотя беспилотники 4 уровня не являются абсолютно автономными, владелец может находиться даже на заднем сиденье — это не помешает машине достигнуть пункта назначения в знакомой среде.

Дополнительно в стране намерены пересмотреть существующие правила дорожного движения с учётом участия в трафике автономных автомобилей.

По материалам internetua.com
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