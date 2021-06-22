В Испании предлагают создать свою криптовалюту

Испанская социалистическая партия (PSOE) предложила создать национальную публичную криптовалюту.

Парламентская группа социалистов представила в Конгрессе предложение по содействию созданию государственной валюты перед лицом «постепенного исчезновения наличных денег».

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Как сказано в тексте предложения, парламентарии привержены «возвращению денег как общественному благу, более стабильному и находящемуся под демократическим контролем». Об этом сообщает издание El Economista.

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Партия продвигает эту меру после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о своем намерении создать цифровое евро. Заместитель генерального директора по финансовым инновациям и рыночным инфраструктурам Банка Испании Карлос Конеса сообщил, что «решение о запуске проекта по цифровому евро очень близко». Большинство центральных банков планируют протестировать эти цифровые валюты или уже делают это.

При этом план PSOE заключается в создании испанской версии этих цифровых валют. Если это предложение увенчается успехом в условиях, предложенных социалистами, испанская криптовалюта послужит правительству для устранения тормозного механизма, ограничивающего инфляцию.