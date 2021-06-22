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В JP Morgan прогнозируют падение Bitcoin

В JP Morgan прогнозируют падение Bitcoin

Ожидаемая продажа акций крупного фонда Grayscale Bitcoin Trust с июня по июль, вероятно, станет новым источником давления на Bitcoin. Первая криптовалюта оставалась под давлением в последние дни, ненадолго упав ниже уровня в $ 30 тыс. на фоне постоянных опасений по поводу его энергопотребления и расширенных репрессий Китая в отношении цифровой валюты.

Об этом сообщили стратеги JP Morgan во главе с Николаосом Панигирцоглу, пишет Bloomberg.

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Bitcoin упал на 1,1% до $ 32 709 в четверг, 24 июня, что примерно на 50% ниже рекордного уровня ($ 65 000 тыс. в середине апреля).

«Несмотря на коррекцию на этой неделе, мы не хотим отказываться от нашего негативного прогноза для рынков Bitcoin и криптовалют в целом. Несмотря на некоторое улучшение, наши сигналы в целом остаются медвежьими», — заявили стратеги JP Morgan.

Отдельно главный исполнительный директор DoubleLine Capital LP Джеффри Гундлах заявил 24 июня, что «это большое дело», если Bitcoin закроется ниже $ 30 тыс. Некоторые считают, что способность удерживаться на этом уровне является ключом к будущим тенденциям криптоактивов. Справедливая стоимость главной криптовалюты, основанная на сравнении его волатильности с ценой на золото, в среднесрочной перспективе оценивается в диапазоне от $ 23 тыс. до $ 35 тыс., пишут стратеги JP Morgan.

По материалам Обозреватель
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