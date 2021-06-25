Большинство украинцев не хотят ездить на одном авто более 5 лет

Бытует мнение, что украинцы покупают автомобили на много лет, но статистика свидетельствует об обратном: каждый второй автовладелец в Украине не будет держать ту же машину в гараже дольше трех лет.

Такой результат показало исследование портала auto.ria.

Исследование показало, что 77% украинцев не планируют садиться за руль одной и той же машины дольше, чем в течение 5 лет.

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Еще почти половина украинских автомобилистов готовы в будущем менять машину на другую пока ей не исполнится три года с момента покупки.

Как видим, результаты опроса приятно удивляют даже заядлых критиков, особенно если учесть, что довольно часто в медиапространстве распространяют новости о якобы «самом старом автопарке на планете».

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Напомним, в мае украинцы приобрели 8,5 тыс. новых легковых автомобилей, а лидером рынка стал японский кроссовер Toyota RAV4 (472 регистрации). Таким образом по сравнению с прошлым годом майский спрос на новые машины в Украине вырос сразу на 43%. Всего с начала года свои первые номера получили почти 40 тысяч новых легковых авто, что тоже свидетельствует о значительном росте рынка.