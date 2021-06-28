WhatsApp выпустила бета-версию мессенджера с поддержкой нескольких устройств на один аккаунт

Команда WhatsApp выпустила обновление 2.21.14.1, некоторое время предлагавшееся желающим принять участие в программе Google Play Beta Program. В новой версии мессенджера наконец возможна поддержка нескольких устройств.

В данный момент новые желающие принять участие в программе переходят на сайт, сообщающий: «Спасибо за интерес к тестированию приложения WhatsApp Messenger. В настоящее время мы набрали максимальное количество тестировщиков приложения WhatsApp Messenger и прекратили прием заявок». Тем не менее, в скором будущем разработчик обещает релиз общедоступной версии.

Как известно, в версии 2.21.14.1 возможно использование аккаунта WhatsApp на одном смартфоне и четырёх дополнительных устройствах. При этом бета-тестеры новыми возможностями платформы воспользоваться пока не смогут. Как заявляют в WhatsApp, «функция пока недоступна для бета-тестировщиков, поскольку находится в разработке, но вы можете увидеть превью».

Отмечено, что в программе сохранится сквозное шифрование, но связь будет невозможна с обладателями устаревших версий ПО.

Как сообщили Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и глава WhatsApp Уилл Кэткарт (Will Cathcart), новая функция станет общедоступной в течение двух месяцев.