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Верховная Рада приняла законопроект, запускающий судебную реформу в Украине

Верховная Рада приняла законопроект, запускающий судебную реформу в Украине

Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Этот орган необходим для заполнения вакансий в судебной системе и завершения квалификационного оценивания судей.

За документ проголосовали 293 народных депутата.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет состоять из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке.

Членов ВККС на четыре года назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса.

Конкурсная комиссия проводит конкурс на занятие должности члена ВККС в два этапа: отбор кандидатов по результатам рассмотрения поданных ими документов, результатов специальной проверки соответствующей информации из открытых источников и проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия.

Членов конкурсной комиссии назначает Высший совет правосудия. Субъектами формирования конкурсной комиссии являются советы судей, прокуроров, адвокатов и Национальная академия правовых наук в лице президиума. В состав этой комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные советом судей; по одной — от советов прокуроров, адвокатов и Нацакадемии правовых наук.

Нардепы приняли поправку № 453, которая предусматривает, что международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата в ВККС. Ранее принять эту поправку призвали общественные организации.

По материалам НВ
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