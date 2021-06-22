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В Минсоцполитики разъяснили ситуацию с долгами за больничные

В Минсоцполитики разъяснили ситуацию с долгами за больничные

Министр социальной политики Марина Лазебная выразила мнение, что до июля задолженность за больничные может быть погашена на четверть.

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

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В частности, говоря о задержках с выплатами больничных, министр назвала это «одним из самых болезненных вопросов».

«Сейчас, слава Богу, уменьшилось инфицирование, уменьшилось количество больничных заявлений. И мы имеем возможность все средства, которые поступают от единого социального взноса, направлять на погашение задолженности. За прошедшую неделю мы погасили задолженность на 300 миллионов. 60 тысяч человек уже получили больничные», — сказала Лазебная.

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На уточняющий вопрос, действительно ли сейчас есть задолженность за три месяца, она ответила: «Нет, у нас задолженность 26 дней от начала».

Министр также отметила, что на этой неделе «мы перечислили из госбюджета 400 миллионов и опять же погасим задолженность».

«То есть я считаю, что за этот период, когда нет такого массового заболевания, мы должны максимально погасить задолженность. Я так ориентируюсь, что на 25% мы ее до июля погасим», — заявила Лазебная.

По материалам УКРИНФОРМ
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