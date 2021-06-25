За год украинских водителей оштрафовали почти на 260 миллионов гривен

Водители оплатили почти 260 млн грн штрафов за год работы в Украине систем автофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которые были установлены в июне 2020 года в Киеве и на дорогах государственного значения.

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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«За год камеры автофиксации ПДД зафиксировали 1 742 099 нарушений. Было уплачено 259 598 532 грн штрафов. Однако на аварийность это не повлияло», — сказано в сообщении.



Инфографика: OpenDataBot

Как отмечается, камеры автофиксации ПДД были размещены в Киеве и на дорогах государственного значения в июне 2020 года. В других областях камер не было. Количество нарушений, зафиксированных камерами, за год снизилось. Если за первый месяц было 425 тысяч нарушений, то сейчас это число не превышает 112 тысяч.

Однако на аварийность на дорогах новшество не повлияло.

Несмотря на общий рост количества ДТП в Украине, количество аварий с пострадавшими уменьшается. Так, например, число ДТП с пострадавшими в Киеве уменьшилось на 3,5%, а с погибшими — почти на 11,6%. Правда, в части областей, где камеры установлены не были, динамика похожая.

В других областях рост количества ДТП также незначителен. А во Львовской, Николаевской и Кировоградской областях количество ДТП даже уменьшилось.