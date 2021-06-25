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49% украинцев готовы полностью отказаться от наличных (исследование)

49% украинцев готовы полностью отказаться от наличных (исследование)

Почти половина украинцев готовы полностью отказаться от оплаты наличными в будущем, а каждый третий – сделать это в течение ближайших двух лет.

Об этом говорится в исследовании Mastercard.

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Возможность безналичной оплаты – важный фактор при выборе торговой точки для 52% украинцев. При этом 8% опрошенных избегают магазинов, где нет возможности оплатить покупку картой.

Согласно данным опроса, украинцы хотели бы видеть больше возможностей для безналичных расчетов на рынках (61%), в киосках и небольших магазинах (47%), в общественном транспорте (38%), а также в парикмахерских и салонах красоты.

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Пандемия оказала значительное влияние на рост популярности цифровой коммерции в мире и в Украине в частности. Так, 60% опрошенных пользователей утверждают, что стали делать покупки онлайн гораздо чаще с началом пандемии, а почти половина (45%) – делают заказ онлайн регулярно несколько раз в месяц.

По данным опроса, 39% украинский хотели бы в будущем платить с помощью сканирования QR-кода смартфоном. Почти четверть опрошенных предпочли бы использовать голосовой ассистент для оплаты товаров и услуг. 16% хотели бы платить криптовалютой, и 13% – с помощью разумной бытовой техники.

По материалам Економічна Правда
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