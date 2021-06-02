В первом квартале 9 из 10 операций были безналичными — НБУ

Общее количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за январь-март 2021 года составило 1 691 млн шт, а их сумма – 1 089,1 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество указанных операций выросло на 22,1%, а сумма – на 18,3%.

Об этом говорят данные Национального банка.

В I квартале 2021 года безналичные операции уверенно преобладали среди операций с платежными картами по количеству и сумме. Так, 9 из 10 операций были безналичными в I квартале 2021 года (почти 90% от общего количества операций по платежным картам). Доля безналичных операций по сумме составляла 61% от всех операций с картами.

В прошлом году в I квартале эти показатели составляли 85,4% и 54,6% соответственно. В целом в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось более чем на четверть (28%) и составляло 1512,8 млн шт., а сумма – на треть (32%) и достигла 664,3 млрд грн.



Инфографика: НБУ

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует: в январе-марте 2021 года по-прежнему больше всего операций с использованием карт приходилось:

по количеству – на расчеты в торговых сетях – 49,3% (или 402 млн шт);

по сумме – на переводы с карты на карту – 42,1% (или 280 млрд грн).

В целом более трети от количества безналичных операций с платежной картой в І квартале 2021 года проводились в сети Интернет (36,7%). Это почти 202,3 млрд гривен за январь-март 2021 года.

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