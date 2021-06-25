Минсоцполитики ищет решение, чтобы индексировать пенсии военнослужащим — Лазебная

Министерство социальной политики находится на этапе поиска решения по индексации пенсий военнослужащим.
Об этом в интервью Радио Свобода сообщила профильный министр Марина Лазебная.
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«На самом деле у нас есть проблемы в пенсионном обеспечении бывших военнослужащих или работников командного, рядового состава внутренних дел, есть такой разрыв, когда сегодняшние военные, которые уходят на пенсию, у них пенсия больше, чем у тех, кто пошел раньше на пенсию. Поэтому надо постоянно тоже преодолевать эту диспропорцию… И мы сегодня ищем решение, чтобы также индексировать пенсии военнослужащим», – сказала Лазебная.
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Она не уточнила, о каком уровне повышения может идти речь и когда именно будет наработан соответствующий механизм индексации.
Напомним: в прошлом году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2141 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», которым предполагается увеличить максимальный размер пенсии с 70%, который существует сейчас, до 90%.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 марта пенсии для восьми миллионов украинцев выросли на 11%, в среднем рост составил 300 гривен.
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