Совет ЕС дал согласие на подписание с Украиной Соглашения об «открытом небе»

Совет Е С дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения об общем авиационном пространстве.

Об этом говорится в официальном заявлении.

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«Совет дал „зеленый свет“ для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации — с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения по воздушному транспорту с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, что будет способствовать торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию», — говорится в заявлении.

Соглашения устраняют рыночные ограничения и соединяют эти страны с внутренним авиарынком ЕС, поскольку предполагается, что они перейдут на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок.

«Подписание четырех соглашений ожидается осенью 2021 года. Каждое соглашение после этого должно быть ратифицировано каждой страной-членом ЕС и третьей стороной», — добавляют в коммюнике.

Отмечается, что решение по Украине, Армении и Катару разрешает предварительное применение соглашений до того, как будут завершены все необходимые процедуры для вступления их в силу.

«Очень рад в связи с утверждением Советом Е С Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое так долго ожидали и, надеюсь, скоро подпишут. Это соглашение интегрирует Украину в единый авиарынок Европы, гарантирует высокие стандарты безопасности и создаст преимущества и для путешественников, и для авиаиндустрии», — прокомментировал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Напомним, 8 апреля Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета Е С о подписании соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об общем авиационном пространстве, которое известно как соглашение об «открытом небе».

Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС должно было быть подписано 11 февраля, но в начале февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.

Это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Соглашение о совместном авиационном пространстве имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие — должно снизить цены на билеты.