Совет ЕС дал согласие на подписание с Украиной Соглашения об «открытом небе»

Об этом говорится в официальном заявлении.
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«Совет дал „зеленый свет“ для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации — с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения по воздушному транспорту с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, что будет способствовать торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию», — говорится в заявлении.
Соглашения устраняют рыночные ограничения и соединяют эти страны с внутренним авиарынком ЕС, поскольку предполагается, что они перейдут на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок.
«Подписание четырех соглашений ожидается осенью 2021 года. Каждое соглашение после этого должно быть ратифицировано каждой страной-членом ЕС и третьей стороной», — добавляют в коммюнике.
Отмечается, что решение по Украине, Армении и Катару разрешает предварительное применение соглашений до того, как будут завершены все необходимые процедуры для вступления их в силу.
«Очень рад в связи с утверждением
Напомним, 8 апреля Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения
Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС должно было быть подписано 11 февраля, но в начале февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.
Это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.
Соглашение о совместном авиационном пространстве имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие — должно снизить цены на билеты.
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