Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа для выхода на пенсию

Украинцев ожидает увеличение необходимого трудового стажа для выхода на пенсию. С 2028 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет официального стажа.
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью “Радио Свобода”
“Зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма – 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60”, – отметила министр.
При этом она указала, что при накопительной системе человек может в 60 лет уйти на пенсию и рассчитывать на собственный накопительный счет, средства на котором также могут переходить по наследству.
На данный момент в Украине действует только солидарная пенсионная система и для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь не менее 28 лет страхового стажа.
Напомним, Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала депутатов рассмотреть законопроект №2683 о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения как неотложный.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
Позже он заявил, что фондовый рынок и второй этап накопительной пенсионной системы в Украине будут запускать параллельно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
78% молодежи не хочет работать по специальности - опросВчера, 14:56 - 1545 15
В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две третиВчера, 05:48 - 1388 6
Рынок офисной недвижимости не смог восстановиться после кризисаВчера, 13:46 - 762 4
МВД назвало количество украинцев, которые воспользовались безвизомВчера, 15:40 - 590 4
Глава Минагрополитики посоветовал украинцам не продавать землюВчера, 21:00 - 469 2
78% молодежи не хочет работать по специальности - опросВчера, 14:56 - 1545 15
Великобритания выведет все бумажные банкноты через год6 ч. назад - 1312
Цены на видеокарты стремительно падают из-за запрета майнинга в КНР12 ч. назад - 837
Рынок офисной недвижимости не смог восстановиться после кризисаВчера, 13:46 - 762 4
МВД назвало количество украинцев, которые воспользовались безвизомВчера, 15:40 - 590 4
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 436
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 269 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 743
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1537 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1443 10