Государственная таможня планирует перечислить в бюджет за этот год на ₴40 миллиардов больше

В Государственной таможенной службе ожидают, что по итогам 2021 года в бюджет будет перечислено на 35−40 млрд грн больше планового показателя.
Об этом на брифинге сказал заместитель главы Государственной таможенной службы Владислав Суворов.
«До конца года планируем дополнительно мобилизовать в бюджет около 35−40 млрд грн», — сказал Суворов.
Он также добавил, что с начала года таможне удается ежемесячно перевыполнять план поступлений на 1,5−2 млрд грн.
Напомним, Государственная таможенная служба в І квартале 2021 года обеспечила поступления в бюджет в размере 98,5 млрд грн, что на 6,8 млрд грн больше планового показателя.
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