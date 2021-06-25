Рынок е-коммерции Украины в 2020 г. вырос до $4 млрд - исследование

Объем рынка электронной коммерции в Украине в 2020 году вырос на 41% и достиг $4 млрд, что составляет 8,8% от общего объема розничной торговли, следует из исследования Soul Partners, Baker Tilly Украина и Aequo при поддержке USAID.

Согласно исследованию, рынок е-коммерции Украины вырос втрое за последние пять лет и имеет перспективы увеличиться еще вдвое в следующие пять лет.

Как сообщается в материале, доля е-коммерции в ВВП Украины составляет 2,6%. В то же время в Украине низкий уровень трат на е-коммерцию в год в сравнении с другими странами – около $104, что объясняется низкой покупательской способностью населения.

Наиболее развитыми секторами е-коммерции в Украине являются электроника и одежда, однако с каждым годом доля электроники сокращается за счет роста других категорий, отмечается в исследовании.

Читайте также: Карантин спровоцировал бум онлайн-продаж — отчет ООН

Так, объем электронной торговли одеждой по итогам 2020 года составил $291 млн, доля онлайн-продаж в структуре розничной торговли одеждой составила 6,8%. Согласно прогнозу, этот показатель достигнет 10% к 2023 году.

По данным исследования, относительно новой категорией с значительным потенциалом роста на украинском рынке е-коммерции стали продукты, куда также относятся услуги по доставке готовой еды. Так, объем электронной торговли продуктов в прошлом году составил $150 млн грн.

Объем е-коммерции мебели в Украине в минувшем году составил $69 млн и занял 9,2% в структуре розничной торговли. Согласно прогнозу, эта категория торговли вырастет в 1,7 раза в следующие три года.

Большинство покупок в интернете украинцы совершают на маркетплейсах (63%), остальные – в специализированных онлайн-магазинах.