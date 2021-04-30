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Карантин спровоцировали бум онлайн-продаж — отчет ООН

Карантин спровоцировали бум онлайн-продаж — отчет ООН

Карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса вызвали бум электронной коммерции — интернет-продажи составили почти пятую часть общего розничного товарооборота прошлого года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет ООН.

По подсчетам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) на основе данных национальных статистических управлений крупнейших экономик, доля розничных онлайн-продаж в 2020 году выросла до 19% против 16% годом ранее.

При этом, Южная Корея сообщила о самой высокой доле — 25,9% против 20,8% годом ранее, в Китае эта доля составляла 24,9%, в Великобритании — 23,3%, в США — 14%.

Согласно отчету ООН, пандемия привела к смешанным результатам ведущих компаний электронной коммерции B2C в 2020 году.

«В частности, туристическая компания Expedia в рейтинге GMV (Gross Merchandise Volume — общий объем товарооборота) упала с 5 места в 2019 году на 11-е место в 2020 году, а сервис поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb, который в 2020 году вышел на IPO, опустился в рейтинге с 11 на 13 место», — пишет издание.

По-прежнему рейтинг GMV возглавляет китайская Alibaba, за ней следует Amazon (США).

«Несмотря на падение в сервисных компаниях, общий GMV для 13 ведущих компаний электронной коммерции B2C вырос на 20,5% до 2900 млрд долл. в 2020 году», — говорится в сообщении.

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По материалам Економічна Правда
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