Правительство и Всемирный банк заключили сделку на 350 миллионов долларов

Правительство вместе со Всемирным банком заключили соглашение на сумму 350 миллионов долларов, средства направят, в частности, на поддержку в условиях пандемии.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

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«Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов», — сообщил глава правительства.

Он добавил, что благодаря этому соглашению правительство сможет реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Напомним, Всемирный банк и Фонд чистых технологий на льготных условиях предоставят Украине 211 млн долларов кредита для повышения устойчивости энергосистемы на «Укргидроэнерго».

Справка Finance.ua:

В правительстве нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить 2,9 млрд долл. При негативном развитии событий будут реагировать, заодно и путем оптимизации расходов.