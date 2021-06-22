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Правительство и Всемирный банк заключили сделку на 350 миллионов долларов

Правительство и Всемирный банк заключили сделку на 350 миллионов долларов

Правительство вместе со Всемирным банком заключили соглашение на сумму 350 миллионов долларов, средства направят, в частности, на поддержку в условиях пандемии.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

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«Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов», — сообщил глава правительства.

Он добавил, что благодаря этому соглашению правительство сможет реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Напомним, Всемирный банк и Фонд чистых технологий на льготных условиях предоставят Украине 211 млн долларов кредита для повышения устойчивости энергосистемы на «Укргидроэнерго».

Справка Finance.ua:

  • В правительстве нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить 2,9 млрд долл. При негативном развитии событий будут реагировать, заодно и путем оптимизации расходов.
  • Всемирный банк улучшил прогноз на 2021 год для развития мировой экономики с 4,1% до 5,6%, что станет самым большим скачком в ВВП за 80 лет, однако для развивающихся стран прогноз упал до 2,9%.
По материалам Економічна Правда
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