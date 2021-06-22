МФК предоставила Запорожью 35 млн евро на платформу «умный город»

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка выделяет Запорожью заем на сумму 35 млн евро на внедрение платформы «умный город», включая модернизацию электротранспортной инфраструктуры, приобретение троллейбусов с автономным ходом и электробусов.

Сообщает пресс-служба IFC.

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Инвестиция состоит из 33 млн евро из собственного счета IFC и 2 млн евро в форме смешанного финансирования от Фонда чистых технологий, которая будет направлена на поддержку адаптации города к изменения климата и улучшение общественного транспорта.

«Данный проект — один из ключевых компонентов более широкой стратегии IFC по поддержке развития инфраструктуры, реализации климатических инициатив и восстановлению экономики в постпандемический период», — отмечается в пресс-релизе IFC.

Финансирование обеспечит реконструкцию до 2 км дорог на одной из центральных улиц города, а также приобретение троллейбусов и электробусов. Кроме того, будут установлены информационные табло с данными об условиях дорожного движения.

За этот счет будет развернута муниципальная инфраструктура «умного города» для оптимизации управления дорожным движением и обеспечения мониторинга в режиме реального времени давления в трубопроводах тепло- и водоснабжения.

Над подготовкой проекта Запорожский горсовет работал в партнерстве с IFC и федеральным министерством финансов Австрии и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).