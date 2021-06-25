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Работа Антимонопольного комитета: сколько прекратили нарушений и выписали штрафов за 7 лет

Работа Антимонопольного комитета: сколько прекратили нарушений и выписали штрафов за 7 лет

В Украине в рамках деолигархизации могут провести реформу Антимонопольного комитета. По словам председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко, сейчас обсуждаются законопроекты, которые должны усилить «институциональную способность» АМКУ.

В свою очередь Тимофей Милованов заявил, что АМКУ должен стать сильным регулятором уровня Нацбанка, чтобы помочь провести деолигархизацию реального сектора экономики. Какими были результаты деятельности Антимонопольного комитета за последние 7 лет – узнавали журналисты.

Результаты работы АМКУ за 7 лет. В течение 2014 года АМКУ прекратил 5,3 тысячи нарушений конкурентного законодательства. Были наложены штрафы на сумму 0,1 млрд грн, а уплачено штрафов и пени в госбюджет на сумму 0,03 млрд. Размер экономического эффекта от деятельности ведомства составил 0,7 млрд грн.

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В 2015 году было прекращено на 15,3% меньше нарушений законодательства. Размер наложенных штрафов при этом вырос до 0,3 млрд грн, было уплачено в госбюджет штрафов на уровне предыдущего года – 0,03 млрд. Размер экономического эффекта от деятельности АМКУ вырос до 0,9 млрд грн.

Еще меньше нарушений конкурентного законодательства антимонопольный комитет пресек в 2016-м – 3,1 тысячи. Сумма наложенных штрафов выросла до 86,7 млрд грн, в бюджет было уплачено всего 0,03 млрд.

За 2017 год АМКУ остановил 2,4 тысячи нарушений, сумма выписанных штрафов составила 1,8 млрд грн (-97,9% по сравнению с годом ранее). В бюджет при этом уплатили 0,3 млрд грн штрафов и пени. Размер экономического эффекта от деятельности ведомства вырос до 2,6 млрд грн, в 2018 году – до 4 млрд, в 2019-м – 4,3 млрд.

В 2018 году количество пресеченных комитетом нарушений законодательства уменьшилось до 1,3 тыс., а сумма наложенных штрафов – до 0,3 млрд грн.

2,1 тысячи нарушений конкурентного законодательства АМКУ пресек за 2019 год. Также комитет наложил штрафов на сумму 8,7 млрд грн, в бюджет было уплачено за год 0,1 млрд.

В течение прошлого года АМКУ пресек 1,6 тысячи нарушений конкурентного законодательства. Размер наложенных за год штрафов составил 1,6 млрд грн. В госбюджет было выплачено 2,9 млрд грн штрафов и пени: в Антимонопольном комитете сообщили, что это рекордная сумма за всю историю его существования. Это связано с тем, что более 2,56 млрд было уплачено по решению относительно вертикальных согласованных действий производителей сигарет и табачного дистрибьютора «Тедис».

По материалам Слово и Дело
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