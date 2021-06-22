0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

«Большая стройка» дала около 200 тысяч рабочих мест - Президент

«Большая стройка» дала около 200 тысяч рабочих мест - Президент

Реформа инфраструктуры является одной из главных для любой страны, и благодаря программе «Большая стройка» в Украине создано около 200 тысяч рабочих мест.

Об этом Владимир Зеленский заявил в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук».

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr также мы рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

По его словам, реформа инфраструктуры является одной из главных реформ для любой страны.

«„Большая стройка“ — реально крутая реформа в Украине, которая сработала. Не очень много реформ сработало. „Большая стройка“ дала около 200 тысяч рабочих мест. Хотя после первой, в течение второй волны COVID-19 украинцы потеряли почти 350−400 тысяч рабочих мест. А „Большая стройка“ вернула 200 тысяч. Это не мало», — сказал Зеленский.

Читайте также: Со стартом «Большой стройки» экономия на дорожных тендерах увеличилась до 8%

Президент подчеркнул: если станут известны факты хищения средств при реализации программы, то прикрывать он никого не будет.

Напомним, программа «Большая стройка» в 2021 году направлена на проекты социальной инфраструктуры и на экономическое развитие регионов. По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, в этом году в рамках программы будет завершено около 300 объектов социнфраструктуры.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.