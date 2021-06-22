«Большая стройка» дала около 200 тысяч рабочих мест - Президент

Реформа инфраструктуры является одной из главных для любой страны, и благодаря программе «Большая стройка» в Украине создано около 200 тысяч рабочих мест.
Об этом Владимир Зеленский заявил в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук».
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr также мы рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.
По его словам, реформа инфраструктуры является одной из главных реформ для любой страны.
«„Большая стройка“ — реально крутая реформа в Украине, которая сработала. Не очень много реформ сработало. „Большая стройка“ дала около 200 тысяч рабочих мест. Хотя после первой, в течение второй волны COVID-19 украинцы потеряли почти 350−400 тысяч рабочих мест. А „Большая стройка“ вернула 200 тысяч. Это не мало», — сказал Зеленский.
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Президент подчеркнул: если станут известны факты хищения средств при реализации программы, то прикрывать он никого не будет.
Напомним, программа «Большая стройка» в 2021 году направлена на проекты социальной инфраструктуры и на экономическое развитие регионов. По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, в этом году в рамках программы будет завершено около 300 объектов социнфраструктуры.
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