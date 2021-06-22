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Число зарегистрированных безработных достигло допандемического уровня

Число зарегистрированных безработных достигло допандемического уровня

По данным Государственной службы занятости количество зарегистрированных безработных, по состоянию на 24 июня 2021 года, составляло 354 тысячи человек, что на 105 тыс. человек меньше, чем в начале года. Так, на 1 января на учете состояли 459 тыс. зарегистрированных безработных.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

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Начиная с апреля 2021 года, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется благодаря восстановлению экономики на фоне улучшения эпидемической ситуации и уменьшения карантинных ограничений.

На сегодня количество зарегистрированных безработных уже достигло допандемического уровня. Так, 12 марта 2020 года, когда в Украине были введены первые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на учете службы занятости находилось 361 тыс. человек, что на 7 тыс. больше, чем сегодня.

Как отмечается, для улучшения ситуации на рынке труда Правительство ввело ряд инициатив для сохранения и создания новых рабочих мест:

  • программу по частичной безработице,
  • антикризисные кредиты рефинансирования практически под 0%,
  • выплаты для бизнеса и работников, чья деятельность была ограничена из-за введения карантинных ограничений. В частности, весной 2021 года государственную помощь в размере 8 тыс. грн получили 178 тыс. наемных работников и 161 тыс. ФЛП. На это из государственного бюджета было выделено 2,7 млрд грн.

Также Правительство расширило программы поддержки бизнеса, в частности в части доступа к дешевым кредитным ресурсам. За последний год, в рамках программы доступного кредитования «5-7-9» и программы государственных портфельных гарантий, было выдано более 50 млрд дешевых кредитов для малого и среднего бизнеса.

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По материалам Finance.UA
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