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Зеленский ввел санкции в отношении десятков банков РФ и «банков» ОРДЛО

Зеленский ввел санкции в отношении десятков банков РФ и «банков» ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении действующих и новых санкциях в отношении 55 банков и финансовых компаний России и «банков» ОРДЛО.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

О каких банках идет речь? Санкции на каждый из банков налагаются на 3 года. Среди учреждений, на которые наложен запрет, — Банк Москвы, Газпром Банк, банк «Россия», банк «ВТБ», государственная корпорация «ВЭБ.РФ», Сбербанк России, а также платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, «Колибри».

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Среди физических лиц, на которых наложили санкции, оказались учредители банка «Севастопольский морской банк» Анненков Александр Васильевич и Анненкова Лидия Васильевна.

Санкции наложили и на два учреждения, находящиеся на оккупированном Донбассе. Это «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики», который находится в Донецке, и так называемый «Государственный банк Луганской Народной Республики» в городе Луганск.

Соответствующим документом поручено Кабинету министров Украины совместно со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 настоящего решения.

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Министерству иностранных дел Украины — проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

По материалам УНН
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