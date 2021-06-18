0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Закон о налоговой амнистии не создает дополнительных налогов — Минфин

Закон о налоговой амнистии не создает дополнительных налогов — Минфин

Закон о добровольном разовом декларировании активов физических лиц повышает уровень налоговой культуры и не создает дополнительных налогов для граждан.

Это подчеркнула заместитель министра финансов Светлана Воробей в комментарии Укринформу.

Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!

«Основной целью этого акта является продолжение политики государства в сфере детенизации всех сфер общественной жизни. Фактически, закон создает очередные прозрачные условия для уплаты налогов гражданами и повышает уровень их налоговой культуры», — отметила она.

Чиновник подчеркнула, что разовое декларирование позволяет вывести из тени активы, которые люди — намеренно или нет — скрыли в свое время, поэтому «дополнительной налоговой нагрузки для граждан не произойдет».

Воробей также отметила, что декларирование является добровольным, поэтому гражданин. который не пожелает воспользоваться этой возможностью, «не почувствует на себе дополнительного давления или определенных негативных последствий».

Читайте также: Заробитчан не будут обирать: в «Слуге народа» опровергли принудительный характер налоговой амнистии

Учитывая опасения относительно того, не смогут ли воспользоваться амнистией коррупционеры и таким образом легализовать взятки, она напомнила, что согласно закону, не подлежат декларированию активы, полученные в результате совершения уголовных преступлений, в том числе получение взятки, кроме преступлений по уклонению от уплаты налогов.

«Не могут быть декларантами должностные лица, которые за любой период, начиная с 2010 года, выполняют или выполняли в Украине публичные функции. Кроме того, определено, что объектами декларирования не могут быть активы декларанта, которые учитываются (находятся) на счетах страны-агрессора или имеют источник происхождения из такой страны», — добавила заместитель министра.

Она проинформировала, что при разработке Закона прорабатывался опыт Аргентины и Индонезии в проведении налоговой амнистии. Введенные в этих странах механизмы вывели из тени значительные средства и создали условия для легального их оборота.

«В любом случае, опыт Украины станет только нашим опытом, но главная цель остается неизменной: мы предоставляем гражданам возможность очистить свою финансовую историю и в конце концов вернуть деньги и другие активы в прозрачный легальный оборот», — отметила Воробей.

Справка Finance.ua:

  • Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты разового сбора в бюджет» Верховная Рада приняла 15 июня.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.