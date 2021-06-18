Закон о налоговой амнистии не создает дополнительных налогов — Минфин

Закон о добровольном разовом декларировании активов физических лиц повышает уровень налоговой культуры и не создает дополнительных налогов для граждан.

Это подчеркнула заместитель министра финансов Светлана Воробей в комментарии Укринформу.

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«Основной целью этого акта является продолжение политики государства в сфере детенизации всех сфер общественной жизни. Фактически, закон создает очередные прозрачные условия для уплаты налогов гражданами и повышает уровень их налоговой культуры», — отметила она.

Чиновник подчеркнула, что разовое декларирование позволяет вывести из тени активы, которые люди — намеренно или нет — скрыли в свое время, поэтому «дополнительной налоговой нагрузки для граждан не произойдет».

Воробей также отметила, что декларирование является добровольным, поэтому гражданин. который не пожелает воспользоваться этой возможностью, «не почувствует на себе дополнительного давления или определенных негативных последствий».

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Учитывая опасения относительно того, не смогут ли воспользоваться амнистией коррупционеры и таким образом легализовать взятки, она напомнила, что согласно закону, не подлежат декларированию активы, полученные в результате совершения уголовных преступлений, в том числе получение взятки, кроме преступлений по уклонению от уплаты налогов.

«Не могут быть декларантами должностные лица, которые за любой период, начиная с 2010 года, выполняют или выполняли в Украине публичные функции. Кроме того, определено, что объектами декларирования не могут быть активы декларанта, которые учитываются (находятся) на счетах страны-агрессора или имеют источник происхождения из такой страны», — добавила заместитель министра.

Она проинформировала, что при разработке Закона прорабатывался опыт Аргентины и Индонезии в проведении налоговой амнистии. Введенные в этих странах механизмы вывели из тени значительные средства и создали условия для легального их оборота.

«В любом случае, опыт Украины станет только нашим опытом, но главная цель остается неизменной: мы предоставляем гражданам возможность очистить свою финансовую историю и в конце концов вернуть деньги и другие активы в прозрачный легальный оборот», — отметила Воробей.

Справка Finance.ua: