Windows 11 позволит включать компьютеры по-новому

Будущая операционная система Windows 11 добавит еще один способ включения ПК. Этот способ сделает совместимые с ним компьютеры больше похожими на смартфоны, где подобное длительное время реализовано.
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Новый способ активации ПК с Windows 11 называется Wake on Touch и он позволяет пробуждать машину легким прикосновением к экрану. Поэтому им можно будет воспользоваться не на всех устройствах с этой ОС, а только на тех, которые оснащены сенсорным дисплеем. Возможно, для ее работы потребуются сенсорные гаджеты с аппаратной поддержкой этой функции.
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На некоторых смартфонах уже длительное время реализована похожая функция, когда девайс можно вывести из режима ожидания прикосновением к дисплею. Часто при этом девайс не разблокируется полностью, а лишь отображает на экране текущее время, оповещения и другую текущую информацию.
Информация о разработке Wake on Touch в Windows 11 поступает из неофициальных источников. Код этой опции заметил известный инсайдер Albacore, который проанализировал слепок Windows 11, ставший доступным, как ожидается, за несколько дней до официальной презентации этой ОС.
Настройки Wake on Touch скрыты в доступном бета-слепке Windows 11, однако их можно найти с помощью поиска. Некоторые эксперты считают это признаком неготовности функции. По их мнению, в ходе презентации Windows 11 о ней не будут рассказывать.
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