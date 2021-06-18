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Марченко: Президент и премьер мне доверяют, вопрос об увольнении сейчас не стоит

Марченко: Президент и премьер мне доверяют, вопрос об увольнении сейчас не стоит

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что президент и премьер ему доверяют и сейчас вопрос об увольнении не стоит.

Об этом он сказал в интервью Forbes Украина.

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«Президент и премьер-министр мне доверяют. Как только они скажут, что есть более достойный кандидат, или о разочаровании в моей работе — без вопросов, напишу заявление в тот же момент. Я хочу быть министром, но иногда хотеть и быть — разные вещи. Я прошел сложный период, но сейчас вопрос об увольнении не стоит», — заявил министр, комментируя слухи, что в мае его могли отправить в отставку.

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«Мы не даем оснований сомневаться в своей профессиональной состоятельности. В январе-мае мы перевыполнили сборы в бюджет на 18,3 млрд грн, собрав 421 млрд грн, сделали индексацию пенсий на три месяца раньше благодаря перевыполнению сборов ЕСВ, нашли возможность выплачивать 8000 грн предпринимателям во время карантина несмотря на отсутствие программы МВФ», — добавил он.

В то же время на вопрос, какие реформы он хочет провести до конца года, Марченко ответил:

«Принять бюджет на 2022 год. Если бюджет будет включать пенсионную реформу, которая будет отвечать интересам общества, буду счастлив. Однако не верю, что можем ее запустить со следующего года. Основы для запуска пенсионной реформы в 2023 году должны быть созданы в 2021-м».

Напомним, народные депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов, однако впоследствии отозвали его.

По материалам Економічна Правда
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