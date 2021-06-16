Что следует знать о доверенности — разъяснение Минюста

Доверенность – универсальный юридический инструмент, позволяющий одному лицу, представителю, совершать юридически значимые действия от имени и в интересах другого лица – доверителя.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Какие это могут быть действия:
Однако, как отметили в министерстве, представитель не может совершать действия, тесно связанные с лицом доверителя, и должны им быть совершены лично.
Кто может быть доверителем? Физическое (гражданин Украины, иностранный гражданин или лицо без гражданства) или юридическое лицо (зарегистрированное как на территории Украины так и за ее пределами), а также физическое лицо – предприниматель.
Кто может быть представителем по доверенности? Совершеннолетние дееспособные физические лица. В одной доверенности могут быть указаны один или несколько представителей на усмотрение доверителя.
На какой срок может быть выдана доверенность? Действующее законодательство Украины не устанавливает ограничений относительно максимального срока действия доверенности. Доверенность может быть выдана как с определенным сроком действия, так и без установления такого срока (бессрочная доверенность сохраняет силу до ее прекращения).
В какой форме должна выдаваться доверенность? Форма доверенности должна соответствовать форме, в которой в соответствии с законом должна совершаться сделка. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит нотариальному заверению.
Законом определен перечень доверенностей, приравненных к нотариально заверенным:
В тексте доверенности должны указываются место и дата ее составления (подписания), фамилии, имена, отчества (полное наименование для юридического лица), место жительства (местонахождение – для юридического лица) представителя и представляемого, а в необходимых случаях и должности, которые они занимают, юридические действия, которые необходимо совершить и срок ее действия.
Можно ли отменить доверенность? Лицо, которое выдало доверенность, за исключением безотзывной доверенности, может в любое время ее отменить. Для этого необходимо подать нотариусу заявление соответствующего содержания.
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