Что следует знать о доверенности — разъяснение Минюста

Доверенность – универсальный юридический инструмент, позволяющий одному лицу, представителю, совершать юридически значимые действия от имени и в интересах другого лица – доверителя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Какие это могут быть действия:

заключение сделок по недвижимости, транспортных средств, корпоративных прав;

представительство интересов доверителя в банковских, финансовых учреждениях, страховых компаниях, государственных органах (например, в судах Украины);

участие и голосование на общем собрании участников юридического лица и другие.

Однако, как отметили в министерстве, представитель не может совершать действия, тесно связанные с лицом доверителя, и должны им быть совершены лично.

Кто может быть доверителем? Физическое (гражданин Украины, иностранный гражданин или лицо без гражданства) или юридическое лицо (зарегистрированное как на территории Украины так и за ее пределами), а также физическое лицо – предприниматель.

Кто может быть представителем по доверенности? Совершеннолетние дееспособные физические лица. В одной доверенности могут быть указаны один или несколько представителей на усмотрение доверителя.

На какой срок может быть выдана доверенность? Действующее законодательство Украины не устанавливает ограничений относительно максимального срока действия доверенности. Доверенность может быть выдана как с определенным сроком действия, так и без установления такого срока (бессрочная доверенность сохраняет силу до ее прекращения).

В какой форме должна выдаваться доверенность? Форма доверенности должна соответствовать форме, в которой в соответствии с законом должна совершаться сделка. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит нотариальному заверению.

Законом определен перечень доверенностей, приравненных к нотариально заверенным:

доверенность военнослужащего или другого лица, находящегося на лечении в госпитале, санатории и другом военно-лечебном учреждении, может быть заверена начальником этого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;

доверенность военнослужащего, а в пунктах дислокации воинской части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, также доверенности работника, члена его семьи и члена семьи военнослужащего может быть заверена командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

доверенность лица, которое содержится в учреждении исполнения наказаний или следственном изоляторе, может быть заверена начальником учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора;

доверенность лица, проживающего в населенном пункте, где нет нотариусов, может быть заверена уполномоченным на это должностным лицом органа местного самоуправления, кроме доверенностей на право распоряжения недвижимым имуществом, доверенностей на управление и распоряжение корпоративными правами и доверенностей на пользование и распоряжение транспортными средствами;

доверенность субъекта права на бесплатную вторичную правовую помощь, по обращению которого принято решение о предоставлении такой помощи, может быть заверена должностным лицом органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи;

доверенность на получение заработной платы, стипендии, пенсии, алиментов, других платежей и почтовой корреспонденции (почтовых переводов, посылок и т. п) может быть заверена должностным лицом организации, в которой доверитель работает, учится, находится на стационарном лечении, или по месту его проживания;

доверенность от имени юридического лица выдается его органом или другим лицом, уполномоченным на это его учредительными документами.

В тексте доверенности должны указываются место и дата ее составления (подписания), фамилии, имена, отчества (полное наименование для юридического лица), место жительства (местонахождение – для юридического лица) представителя и представляемого, а в необходимых случаях и должности, которые они занимают, юридические действия, которые необходимо совершить и срок ее действия.

Можно ли отменить доверенность? Лицо, которое выдало доверенность, за исключением безотзывной доверенности, может в любое время ее отменить. Для этого необходимо подать нотариусу заявление соответствующего содержания.