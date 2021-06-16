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Правительство предполагает выход экономики на допандемический уровень только в конце 2023 года

Правительство предполагает выход экономики на допандемический уровень только в конце 2023 года

Альтернативный сценарий развития экономики Украины предусматривает замедление роста и выход на допандемический уровень только в конце 2023 года. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

Документ размещен на сайте Минэкономики.

Как отмечается в документе, кроме базового прогноз содержит оценку альтернативного сценария развития для Украины, который предполагает более пессимистичное развитие событий с распространением и мутацией вируса, который потребует новых видов вакцин и времени на их разработку и апробацию.

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«В противовес базовому сценарию, по данному альтернативному сценарию предполагается, что определенной стабилизации ситуации с распространением вируса удастся достичь только во второй половине прогнозируемого периода степенью приобретения естественного иммунитета. Вероятность данного сценария оценивается выше средней», — говорится в документе.

Как следствие, по данному сценарию прогнозируется выход на допандемический уровень развития по итогам только 2023 года. Рост ВВП в 2022 году замедлится до 2,6% после ожидаемого роста на уровне 4,1% в 2021 году. В дальнейшем темпы роста несколько ускорятся в среднем за период 2023—2024 годы до 3,7% ежегодно, однако рост будет ниже прогноза базового сценария (4,9% соответственно).


Таблица: Минэкономики

«Соответственно, по этому сценарию мировая экономика будет восстанавливаться относительно медленными темпами, поскольку мотивы осторожности в поведении всех субъектов и населения, и бизнеса, и инвесторов — будут доминировать еще длительное время. Вероятно также повторение в ряде стран „локдаунов“. Подавленный мировой спрос будет держать цены на основные экспортные позиции на низком уровне с незначительными колебаниями. Только во второй половине 2023 года ситуация начнет существенно улучшаться», — говорится в документе.

По материалам РБК-Украина
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