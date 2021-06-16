Верховный Суд вынес первое решение по махинациям трейдеров на рынке электроэнергии

Верховный Суд Украины вынес первое решение по делу о махинациях трейдеров на рынке электрической энергии и нанесении ущерба государственной компании «Энергоатом».

Соответствующее определение по иску «Энергоатома» к трейдеру «Укрэнергоэкспорт» вынесено 20 мая и обнародовано в Едином госреестре судебных решений.

«В случае продажи ответчику (ООО „Укрэнергоэкспорт“. — Ред.) прекращенного объема электрической энергии по договорной цене истец (НАЭК „Энергоатом“. — Ред.) получил бы 23 836 032 грн. В результате продажи этого же объема в качестве небалансов было получено 16 068 637 грн. Соответственно, „Энергоатом“ понес убытки в сумме 7 767 395 грн», — говорится в судебном документе.

Трейдер нанес госкомпании ущерб в почти 8 млн грн из-за отказа выполнять договор покупки 24,6 млн кВт ч от апреля 2020 года.

Так, 8 апреля трейдер подписал контракт по цене 1,21 грн/кВт ч, однако через 9 дней в одностороннем порядке отказался от обязательств оплачивать электроэнергию. В результате «Энергоатом» был вынужден продать этот объем электроэнергии по 0,82 грн/кВт ч на балансирующем рынке.

Прямые убытки госкомпании от действия трейдера составили 7,8 млн грн, однако суд присудил трейдеру штраф всего 3,6 млн грн. Увеличивать размер штрафа для трейдера Верховный Суд отказался.

Напомним, НКРЭКУ официально признала махинации трейдеров на рынке электроэнергии лишь 2 июня 2021 года.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы. Позже глава НКРЭКУ обвинил руководство «Энергоатома» в неэффективности.