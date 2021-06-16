В Фонде госимущества назвали дату первого аукциона в рамках «Большой приватизации»

Аукцион по продаже Объединенной горно-химической компании (ОГХК), которая является первым объектом большой приватизации, состоится 31 августа этого года.

Об этом глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко сообщил в Facebook.

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Сенниченко напомнил, что первым объектом «Большой приватизации» был определен ОГХК. Стартовая цена объекта составляет 3,7 млрд грн.

«Аукционная комиссия определила дату проведения — приватизационный аукцион состоится 31 августа 2021 года». — написал он.

По словам главы ФГИУ, обеспечен рост прибыли компании в шесть раз — со 100 млн грн в 2019 году до 600 млн грн в 2020 году. Кроме того, потенциальным инвесторам раскрыта информация о сырьевых запасах. Сенниченко отметил, что для этого впервые в Украине был снят гриф «Для служебного пользования» (ДСП).

«Такая комплексная работа привела, в частности, к увеличению предложения стартовой цены с 2,1 до 3,7 млрд грн», — подчеркнул он.

Чиновник также добавил, что предварительную заинтересованность в объекте выразил широкий круг инвесторов, часть из которых — иностранные.