0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

В Фонде госимущества назвали дату первого аукциона в рамках «Большой приватизации»

В Фонде госимущества назвали дату первого аукциона в рамках «Большой приватизации»

Аукцион по продаже Объединенной горно-химической компании (ОГХК), которая является первым объектом большой приватизации, состоится 31 августа этого года.

Об этом глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко сообщил в Facebook.

Читайте также: В UkraineInvest назвали ориентировочные стартовые цены на объекты большой приватизации

Сенниченко напомнил, что первым объектом «Большой приватизации» был определен ОГХК. Стартовая цена объекта составляет 3,7 млрд грн.

«Аукционная комиссия определила дату проведения — приватизационный аукцион состоится 31 августа 2021 года». — написал он.

По словам главы ФГИУ, обеспечен рост прибыли компании в шесть раз — со 100 млн грн в 2019 году до 600 млн грн в 2020 году. Кроме того, потенциальным инвесторам раскрыта информация о сырьевых запасах. Сенниченко отметил, что для этого впервые в Украине был снят гриф «Для служебного пользования» (ДСП).

«Такая комплексная работа привела, в частности, к увеличению предложения стартовой цены с 2,1 до 3,7 млрд грн», — подчеркнул он.

Чиновник также добавил, что предварительную заинтересованность в объекте выразил широкий круг инвесторов, часть из которых — иностранные.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.