В Фонде госимущества назвали дату первого аукциона в рамках «Большой приватизации»

Аукцион по продаже Объединенной горно-химической компании (ОГХК), которая является первым объектом большой приватизации, состоится 31 августа этого года.
Об этом глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко сообщил в Facebook.
Читайте также: В UkraineInvest назвали ориентировочные стартовые цены на объекты большой приватизации
Сенниченко напомнил, что первым объектом «Большой приватизации» был определен ОГХК. Стартовая цена объекта составляет 3,7 млрд грн.
«Аукционная комиссия определила дату проведения — приватизационный аукцион состоится 31 августа 2021 года». — написал он.
По словам главы ФГИУ, обеспечен рост прибыли компании в шесть раз — со 100 млн грн в 2019 году до 600 млн грн в 2020 году. Кроме того, потенциальным инвесторам раскрыта информация о сырьевых запасах. Сенниченко отметил, что для этого впервые в Украине был снят гриф «Для служебного пользования» (ДСП).
«Такая комплексная работа привела, в частности, к увеличению предложения стартовой цены с 2,1 до 3,7 млрд грн», — подчеркнул он.
Чиновник также добавил, что предварительную заинтересованность в объекте выразил широкий круг инвесторов, часть из которых — иностранные.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр5 ч. назад - 3090 14
Майами заманивает китайских Bitcoin-майнеров низкими ценами на энергию10 ч. назад - 321 4
В Украине может быть спровоцирована новая волна «утечки» бизнеса и трудовых мигрантов — исследованиеВчера, 20:34 - 1638 4
Один айтишник приносит экономике страны более 22 тысяч долларов (исследование)Вчера, 16:19 - 1523 3
«Нафтогаз» введет новый сезонный тарифный план для населенияПозавчера, 20:08 - 24858 2
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр5 ч. назад - 3090 14
Где украинцы собираются провести отпуск — опросВчера, 21:32 - 2044 1
В Украине может быть спровоцирована новая волна «утечки» бизнеса и трудовых мигрантов — исследованиеВчера, 20:34 - 1638 4
Один айтишник приносит экономике страны более 22 тысяч долларов (исследование)Вчера, 16:19 - 1523 3
Как избежать мошенников при покупки товаров с рук: ТОП-5 схем обманаВчера, 14:07 - 971
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Около часа назад - 21
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 813 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1031 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1098
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1435