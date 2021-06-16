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Кличко рассказал о новейших цифровых сервисах, которые внедряет Киев

Кличко рассказал о новейших цифровых сервисах, которые внедряет Киев

Мэр Киева Виталий Кличко выступил на конференции iForum-2021 и рассказал о новейших технологиях и сервисах, которые внедряет столица для эффективного городского управления и комфорта киевлян.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Систему технологического — „умного“ управления городом Киев начал внедрять первым в Украине. Более 6 лет назад. Стартовали мы тогда с „открытого бюджета“, который нам помогали запускать немецкие партнеры. Дальше была система ProZorro, которую мы внедрили тоже первыми. Система электронных петиций, и много электронных сервисов для киевлян. И сегодня я могу сказать, что система управления городом находится у меня в кабинете. На большом экране, в онлайн режиме я могу оперативно реагировать на процессы, происходящие в городе. Или же — с планшета, если я где-то на выезде и нахожусь не в мэрии», — сказал Виталий Кличко.

Все сводные данные, показывающие статистику и реальную картину по всем сферам жизнедеятельности города, находятся на одной платформе и отражаются в онлайн-режиме.

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Также Виталий Кличко рассказал о проект по моделированию ситуаций и созданию эффективной транспортной модели города, которая даст возможность в режиме онлайн анализировать загруженность дорог, планировать капитальные ремонты старых и строительство новых инфраструктурных объектов, основываясь на реальных данных и потребностях столицы.

«И такую модель Киев планирует создать в 2022 году. Мы уже имеем данные, которые можно использовать не только для анализа текущей ситуации, но и для ее дальнейшего прогнозирования. Как изменятся потоки транспорта из-за ремонта дороги? Как повлияет погодная ситуация на загруженность путей? Каких маршрутов общественного транспорта не хватает киевлянам? На эти вопросы сможем получить ответы благодаря моделированию. А следующий шаг — интеллектуальное управление трафиком. Это позволит увеличить пропускную способность дорог и сэкономить время на передвижение по городу», — подчеркнул мэр.

Виталий Кличко также напомнил, что сегодня в городе работает более 7 тысяч камер видеонаблюдения. А к концу этого года будет уже 9 тысяч. В том числе это специальные интеллектуальные камеры для фиксации скорости авто, дорожной аналитики.

Мэр рассказал, что в этом году городские власти обновили основное городское приложение. Появился «Киев Цифровой».

В этом приложении впервые в Украине начал работать муниципальный парковочный сервис. Уже сегодня с его помощью можно находить парковочную площадку в городе и парковаться в 3 клика.

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Кличко отдельно остановился на элементах «умного города», которые уже несколько лет работают в Киеве. В частности — система электронных петиций и Общественный бюджет.

«Это — прежде всего инструменты электронной демократии. Когда каждый житель может участвовать в развитии своего района, города. Вносить свои предложения и реализовывать проекты. Только за 4 года существования Общественного бюджета в столице реализовали более 1000 проектов, инициаторами которых были киевляне. В этом году голосование за проекты на следующий год начнется 17 августа», — рассказал Виталий Кличко.

«В этом году мы планируем обеспечить полное покрытие города беспроводной сетью IoТ, к которой постепенно подключим миллионы интеллектуальных устройств-сенсоров», — рассказал Виталий Кличко.

Мэр также сообщил, что столица работает над созданием “Ситуационного центра”.

«Хотел бы подчеркнуть, что безопасность, жизнь и здоровье киевлян — наш главный приоритет. И мы сегодня также работаем над тем, чтобы оперативно реагировать на возможные техногенные катастрофы, наводнения, пожары. Город создает „Ситуационный центр“ для реагирования на подобные случаи», — сообщил Виталий Кличко.

По материалам Finance.UA
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