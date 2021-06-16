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Ни одно учреждение не сможет требовать бумажную справку уже в этом году - Шмыгаль

Ни одно учреждение не сможет требовать бумажную справку уже в этом году - Шмыгаль

Кабинет Министров продолжает активную работу над цифровизацией государственных услуг, чтобы любой документ или справку можно было получить в Дії.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Украина стала еще на шаг ближе к режиму “без бумаги”. Президент Владимир Зеленский поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, чтобы ни одно учреждение не смогло требовать бумажную справку у украинцев. На этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект”, – написал Шмыгаль.

По его словам, правительство продолжает активную работу над цифровизацией государственных услуг, чтобы любой документ или справку можно было получить в Дії.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 17 июня поддержала за основу законопроект № 5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.
  • Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что с 24 августа Украина войдет в так называемый режим paperless.
По материалам УКРИНФОРМ
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