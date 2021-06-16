Зеленский подписал закон о льготах для украинских авиакомпаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Согласно сообщению, «документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства».
В частности, закон продлевает до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от уплаты таможенных платежей самолетов, ввозимых украинскими авиакомпаниями оперативным лизингом.
В таком режиме на таможенную территорию Украины могут ввозиться самолеты с массой пустого оборудованного аппарата более 10 тыс. кг, но не более 30 тыс. кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.
При этом, согласно закону, правительство должно учесть в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год объем финансирования мероприятий Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, в частности по восстановлению полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоению производства вертолетов, созданию условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.
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