В Кабмине объяснили куда пойдут 5,4 миллиарда к 30-й годовщине независимости

В Кабинете министров отметили, что траты в 5 423,2 миллиона гривен предусмотреные к 30-й годовщине независимости Украины кроме праздничных торжеств включают масштабные инфраструктурные проекты.
Об этом говорится на сайте Минфина.
“Модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное.
Прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов”, – говорится в сообщении.
Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн.
Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи.
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