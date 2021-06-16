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В Гостаможслужбе рассказали, чего не хватает для борьбы с контрабандой

В Гостаможслужбе рассказали, чего не хватает для борьбы с контрабандой

Украинским таможенникам не хватает современного оборудования для полноценной борьбы с контрабандой.

Об этом заявил директор департамента рисков Государственной таможенной службы Александр Щуцкий.

Он отметил отличие в обеспечении европейской таможенной системы и украинской.

«Поэтому когда говорят, что мы хотим добиться европейского или американского результата на украинской таможне, получается, что мы при минимальном финансировании хотим сразу максимального результата. Мое мнение, на сегодня при том обеспечении, которое есть, украинская таможня пытается эффективно работать», — говорит Щуцкий.

Он пожаловался на полное недофинансирование таможни в борьбе с контрабандой.

«Украинская таможня ничем не обеспечена. Кроме зеркальца и ​​фонарика. А новую форму в последний раз закупали в 2010 году. Если мы возьмем любого европейского или американского таможенника, их обеспечение в 100 раз сильнее, чем у нас. Поэтому когда нам говорят, что мы неэффективно работаем, или на таможне высокие коррупционные риски — да, но на такие условия ни один европейский таможенник не пошел бы работать», — отметил чиновник.

Из-за недофинансирования таможни также катастрофически не хватает персонала.

«Все упирается в финансирование, соцпакеты и то, чем мы работаем. Мы сейчас боремся с контрабандой палками, а не как Европа — сканирующими системами и всем остальным. В этом смысле мы находимся в каменном веке, и даже в этой ситуации даем эффективность и поступления в бюджет», — отметил Щуцкий.

По материалам Корреспондент.net
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