Портовая отрасль ежегодно требует 5 млрд грн на модернизацию объектов — Мининфраструктуры

ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) требует не менее 5 млрд грн капитальных вложений в год. При этом в распоряжении АМПУ не более 1 млрд грн.
Об этом заявляет заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.
«Модернизация объектов портовой отрасли реализуется очень медленно из-за резкого дефицита средств АМПУ. Портовые сборы балансодержатель осуществляет, но их целевое использование для модернизации инфраструктуры, согласно требованиям нормативных актов, невозможно», — добавил Васьков.
Он сообщил, что новый глава Министерства инфраструктуры поставил задачу отстаивать на уровне Министерства финансов и Кабинета Министров позицию по уменьшению до 30% платежей АМПУ в госбюджет.
Не менее важным аспектом, по его мнению, является децентрализация управления отраслью: сокращение штата АМПУ, а также передача ряда полномочий филиалам госпредприятия.
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