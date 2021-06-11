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Как внести техпаспорт в «Дію»

Как внести техпаспорт в «Дію»

Приложение электронных госуслуг «дія» должно автоматически отображать документы водителя — права и техпаспорт на авто. Но не всем автолюбителям удалось «загнать» в систему техпаспорта. Проблемы возникают у тех, кто получал документы раньше 2013−2014 годов. Их данные просто прошли мимо госреестров. При этом оформить электронные документы можно вручную.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью «Сегодня».

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«Электронный реестр транспортных средств начал создаваться в 2013—2014 году. Тогда бросили клич всем центрам МВД, чтобы они интегрировали в эту систему все реестры, которые раньше вели в бумажном виде или в других электронных системах. Но во время интеграции произошло невероятное количество ошибок. Если нет данных в „Дія“ — это значит, что в реестре нет вашего авто. То есть вы ездите на автомобиле, но государство его не видит. Если что-то случится с автомобилем, вы никак не докажете, что он у вас был», — объяснил Федоров.

Он уточнил, что все новые техпаспорта сразу появляются в системе.

Федоров рекомендует всем водителям, у которых техпаспорта не отражаются в «Дія», пройти верификацию. Это делается через бесплатный сервис — «Кабинет водителя» на сайте МВД.

Для этого нужно:

  • авторизоваться через BankID или через электронную подпись;
  • сфотографировать техпаспорт и отправить его.

Команда, которая проводит верификацию, внесет данные в реестр.

«Конверсия верификации очень высока… Примерно 70 документов из 100 добавляют в реестр. А по остальным нужно прийти физически. Но этот процент с каждым днем все меньше и меньше”, – добавил Федоров.

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По материалам Сегодня
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