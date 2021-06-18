Во Франции планируют запустить ночные поезда-отели (фото)

Французский стартап Midnight Trains заявил о намерении запустить ночные поезда по ряду международных направлений. Предложение будет ориентировано на тех пассажиров, которые ищут более экологичную и удобную альтернативу авиаперелетам.
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В компании акцентируют, что ее ночные поезда станут своеобразными “отелями на колесах” с соответствующим уровнем комфорта.
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“Мы хотим создать новые впечатления для путешественников. С нашей точки зрения, этот новый опыт начинается с типа предлагаемых нами купе и их дизайна. Мы выберем вариант, который лучше всего соответствует нашему видению отелей на рельсах”, – отметил соучредитель Midnight Trains Ромен Пайе.
Другой соучредитель компании, Адриен Омон, заявил, что вместо “простых, неудобных и лишенных уединения услуг” пассажиры ищут надежную и качественную альтернативу авиаперелетам, и “Midnight будет в авангарде изобретения этого продукта, которому более века”.
Сейчас компания изучает варианты аренды отремонтированного б/у подвижного состава. Рассматриваются варианты в нескольких странах ЕС. Также обсуждается возможность приобретения новых вагонов. Компания не собирается сама становиться ж/д оператором (по крайней мере, в краткосрочной перспективе), а ведет переговоры с уже работающими частными грузовыми и пассажирскими операторами. Первый поезд хотят запустить в 2024 году в направлении Южной Европы.
Центром предполагаемой сети станет Париж. Оттуда маршруты должны будут пролегать в Мадрид, Лиссабон, Порту, Милан, Венецию, Флоренцию, Рим, Вену, Прагу, Будапешт, Берлин, Гамбург, Копенгаген и Эдинбург.
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