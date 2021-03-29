Японская железнодорожная компания Seibu запустит поезд на солнечной энергии

Японская железнодорожная компания вводит в эксплуатацию поезд с нулевой эмиссией, работающий на солнечной энергии.
Как сообщает NHK-News, этот поезд появится на линии с начала апреля в префектуре Сайтама к северу от Токио. Он будет курсировать по линии Ямагути протяженностью 2,8 км. Управляющая железнодорожная компания Seibu заявила, что линией пользуются около 1 млн пассажиров в год.
Официальные представители компании заявили, что этот поезд будет фактически с нулевой эмиссией. Он будет курсировать за счет энергии, получаемой с подстанции солнечных батарей компании Seibu в префектуре Канагава, а также еще с одного объекта.
До сих пор средний объем выбросов углекислого газа на этой линии составлял около 300 тонн в год.
Напомним, до конца 2021 года в Шотландии начнет курсировать первый поезд, работающий на водороде.
Как сообщалось, в декабре 2020 года Германия, Австрия, Швейцария и Франция обратились к ЕС с просьбой поддержать развитие сети ночных поездов со спальными вагонами в Европе. Четыре страны запланировали запустить сообщение между Веной и Парижем до конца 2021 года, а в 2023 году связать Берлин с Парижем и Брюсселем. Также запланировано сообщение между Римом, Барселоной и Цюрихом.
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