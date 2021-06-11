В Украине хотят ввести налог на часть квартир: как это повлияет на цены

Кабинет Министров предлагает установить на новые квартиры налог в 20%, что может привести к существенному росту цен на новое жилье. Также упадут доходы девелоперов.

Сообщается, что соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 5600. Также в документе предлагают ввести НДФЛ (18%) при продаже более трех квартир.

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Отмечается, что мнения экспертов о том, к чему может привести введение НДС, разошлись. В Ассоциации экспертов недвижимости считают, что возможности для резкого подорожания квартир нет. Мол, в таком случае украинцы не смогут покупать новое жилье. В то же время риелтор Сергей Костецкий считает, что стоимость нового жилья резко взлетит.

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«Многие застройщики реально объявят себя банкротами. Сейчас небольшие строительные компании и так выживают, хорошо себя чувствуют только гиганты», — говорит Костецкий.

Без НДС оставят только то жилье, которое приобретается с помощью специальных государственных программ (когда процент кредита оплачивают из бюджета), и то жилье, которое полностью построено на государственные средства.

Справка Finance.ua:

В начале июня Кабмин внес в ВР законопроект, которым предлагается облагать налогом налогом на добавленную стоимость ( НДС ) операции по продаже построенных квартир или домов (№ 5600).

В мае 2021 года средняя цена квадрата жилья в столице, по сравнению с апрелем 2021-го, поднялась на 1,2% и составила 34 231 грн. за 1 кв. м. Сколько стоят «квадраты» в разных районах Киева — читайте здесь.