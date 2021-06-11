Уоррен Баффет объяснил, почему платит мизерные налоги

Гений инвестиций и миллиардер Уоррен Баффет отреагировал на расследование американской неприбыльной организации ProPublica по неуплате налогов.

Инвестор-миллиардер и генеральный директор компании Berkshir Hathaway в письме для медиа подробно объяснил свою позицию.

Расследование. ProPublica проанализировала декларации Уоррена Баффета с 2014 по 2018 год. Журналисты-расследователи выяснили, что за этот период состояние инвестора выросло на 24 миллиарда долларов. Тем не менее, он задекларировал всего 125 миллионов долларов дохода и уплатил налог в размере 24 миллионов долларов.

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«Уоррен Баффет действительно потрясающий. Он король. По нашим расчетам, он больше всех в Америке уклонился от налогов», — говорится в материале американской организации.

ProPublica информирует, что миллиардеру удается минимизировать свой доход, и соответственно налоги, сохраняя свой капитал в активах Berkshire Hathaway. Плюс компания не выплачивает дивиденды инвесторам.

Ответ Уоррена Баффета. Миллиардер заявил, что большинство акционеров его компании предпочитают, чтобы Berkshire реинвестировала прибыль, а не выплачивала дивиденды. Баффет также подчеркнул, что инвесторы осознают, что большинство этих средств в конце концов пойдут на благие дела.

«Много крупных акционеров, включая меня, наслаждаются долгосрочным увеличением стоимости, зная, что оно предназначено для благотворительности, а не потребления или династических устремлений», — заявил Уоррен Баффет.

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Инвестор акцентировал на том, что владельцы ценных бумаг компании Berkshire классов «А» и «В» проголосовали против выплаты дивидендов в 2014 году. Баффет защищает свое решение сохранить практически весь многомиллиардный капитал в своем фонде. Богач пообещал отдать почти 100% своего состояния на благотворительность. Баффет добавил, что с 2006 года пожертвовал почти половину из своих 475 тысяч активов.

Баффет считает, что лучше отдать деньги на благотворительность, чем поддерживать погашение государственного долга США федеральным правительством. Он в очередной раз поддержал внесение изменений в налоговый кодекс. Инвестор выразил надежду, что это поможет уменьшить финансовый разрыв в обществе и добавил, что богатые династии — «нежелательное явление для нашего общества».

«Я верю, что эти деньги принесут больше пользы обществу, если пойдут на благотворительность, чем если они будут использованы для незначительного уменьшения долга США, который постоянно растет», — отметил миллиардер.