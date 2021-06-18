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Сколько украинцы тратят на отдых по сравнению с жителями Запада

Сколько украинцы тратят на отдых по сравнению с жителями Запада

Большинство украинцев практически не тратят деньги на отдых и путешествия, тогда как европейцы и американцы выделяют на эти цели до десятой части своих сбережений.

Об это свидетельствуют данные Госстата Украины, собранные в общей статистике расходов украинцев.

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Так, категория расходов на отдых и культуру отнимает у украинцев всего 1,5%, из них на оплату туристических услуг уходит 0. Этот “ноль” означает, что на путешествия украинцы тратят менее 0,05% расходов.

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Неудивительно, что по сравнению с путешественниками из других стран среднестатистический украинский турист выглядит достаточно скромно, чтобы не сказать бедно. Для сравнения: европейцы и американцы тратят в категории “отдых и культура” около 9% своих доходов.

10 мест для бюджетного отдыха в Украине

В целом же прослеживается прямая зависимость: чем благополучнее страна, тем выше расходы ее граждан на удовольствия.

По материалам Телеграф
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