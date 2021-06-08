Отпуск в Украине: сколько будет стоить аренда жилья у моря и гор (инфографика)

В 2021 году наиболее популярными направлениями для отдыха внутри страны остаются Закарпатье, Одесская и Запорожская область.

По итогам мая этого года в число самых популярных запросов украинцев по поиску жилья для отдыха вошли локации, которые касались отдыха у моря. Об этом говорится в результатах исследования OLX недвижимость.

Отдых у моря. Больше всего украинцы интересовались посуточной арендой в Одессе, а запрос «Аркадия» стал самым популярным — его вводили 103 тыс. раз. Также украинцы активно интересовались посуточной арендой жилья в Черноморске (53 тыс. запросов).

Жилье в Одессе с видом на море интересовало украинцев 38 тыс. раз, а варианты попроще неподалеку от пляжа — почти 32 тыс. раз. Также в категории “посуточная аренда” искали:

Лузановка (Одесса) – 30 тыс. раз;

Аркадийский дворец (Одесса) – 23 тыс. раз;

Бердянск (Запорожская область) — 21 тыс. раз.

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По данным OLX, наиболее бюджетным вариантом для этого года будет аренда домика в Очакове на Николаевщине – в среднем это обойдется в 180 грн / сутки. Квартира в этом городе стоит почти в два раза дороже — 500 грн.

В Железном Порту, Херсонская область, снять квартиру в многоквартирном доме выйдет дешевле — 400 грн / сутки, в Геническе аналогичная аренда обойдется немного дороже — в 500 грн.

В то же время аренда недалеко от более крупных городов обойдется в этом году значительно дороже. Так в Каролино-Бугазе Одесской области за аренду жилья придется отдать 600 грн / сутки. Такую же оплату попросят и за аналогичное жилье в Черноморске, в 20 км от Одессы. В самой Одессе квартира обойдется в среднем 750 грн в сутки, а в Затоке – 800 грн. В прибрежной Сергеевке жилье стоит немного дешевле — 500 грн / сутки.

Отдых в Карпатах:

самые низкие цены на аренду в Славском Львовской области – здесь домик можно снять всего за 250 грн/день. По сравнению с прошлым годом аренда немного подешевела – тогда она стоила 300 грн;

в городке Поляна на Закарпатье можно арендовать квартиры в среднем по 500 грн. Такая же стоимость жилья в частном секторе Ворохты, с которой начинается пешеходный маршрут на Говерлу;

немного дороже обойдется отпуск вблизи Буковеля — жилье в Яблунице стоит в среднем 800 грн, а в Яремче — 1100 грн в сутки (по сравнению с 2020 — на 100 грн дороже).

Отмечается, что аренда жилья ближе к санаториям с минеральными водами обойдется ощутимо дешевле. В Берегово аренда обойдется в среднем 200 грн, в Трусквце квартиру можно арендовать за 350 грн, а в частном секторе – 375 грн/сутки.