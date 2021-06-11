0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

В Украине за 11 лет зарегистрировали более 620 тыс. патентов (инфографика)

В Украине за 11 лет зарегистрировали более 620 тыс. патентов (инфографика)

В Украине в прошлом году одобрили реформу патентного законодательства, гармонизировав его с нормами Евросоюза и усилив охрану прав интеллектуальной собственности. В частности, были расширены права и обязанности субъектов прав на изобретения и полезные модели, а также уточнен список объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана.

Журналисты подсчитали, сколько патентов зарегистрировали в Украине с 2010 года.

В 2010 году в уполномоченные органы поступило 46,3 тыс. заявок на регистрацию объектов промышленной собственности, зарегистрировали 31,4 тысячи. Большая часть – это торговые марки – 16,7 тыс., также было 9,4 тыс. полезных моделей и 3,9 тыс. изобретений.

В 2012 году количество заявок составило 49,1 тыс., а зарегистрированных объектов – 30,4 тыс. в частности, зарегистрировали 15,5 тысяч ТМ, 10 тысяч полезных моделей и 3,4 тысячи изобретений.

В 2014 году подали за регистрацию 44,4 тыс. заявок (29,7 тыс. объектов зарегистрировали), в 2017-м – 53,5 тысячи заявок (29,7 тыс. объектов зарегистрировали), в 2018-м – 54,8 тыс. заявок (29,3 тысячи объектов зарегистрировали).

Читайте также: Компания Oppo получила патент на технологию мобильной телепатии

Рекордное за 11 лет количество заявок на регистрацию объектов промышленной собственности было в 2019 году – 57,2 тысячи. Зарегистрировали 30,6 тыс. объектов: 17,3 тыс. торговых марок, 8,4 тыс. полезных моделей, 2,6 тыс. промышленных образцов и 2,3 тыс. изобретений.

В прошлом году было подано 46 тысяч заявок, а зарегистрировали 30,3 тысячи объектов. За три месяца 2021-го подали 11,7 тыс. заявок, 8,7 тыс. объектов зарегистрировали.

Всего с 1992 года в Украине зарегистрировали 622,2 тысячи объектов промышленной собственности: 128,6 тыс. изобретений, 147,6 тыс. полезных моделей, 43,8 тыс. промышленных образцов, 299 тысяч торговых марок и 3,1 тысячи географических значений.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.