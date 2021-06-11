В Украине за 11 лет зарегистрировали более 620 тыс. патентов (инфографика)

В Украине в прошлом году одобрили реформу патентного законодательства, гармонизировав его с нормами Евросоюза и усилив охрану прав интеллектуальной собственности. В частности, были расширены права и обязанности субъектов прав на изобретения и полезные модели, а также уточнен список объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана.

Журналисты подсчитали, сколько патентов зарегистрировали в Украине с 2010 года.

В 2010 году в уполномоченные органы поступило 46,3 тыс. заявок на регистрацию объектов промышленной собственности, зарегистрировали 31,4 тысячи. Большая часть – это торговые марки – 16,7 тыс., также было 9,4 тыс. полезных моделей и 3,9 тыс. изобретений.

В 2012 году количество заявок составило 49,1 тыс., а зарегистрированных объектов – 30,4 тыс. в частности, зарегистрировали 15,5 тысяч ТМ, 10 тысяч полезных моделей и 3,4 тысячи изобретений.

В 2014 году подали за регистрацию 44,4 тыс. заявок (29,7 тыс. объектов зарегистрировали), в 2017-м – 53,5 тысячи заявок (29,7 тыс. объектов зарегистрировали), в 2018-м – 54,8 тыс. заявок (29,3 тысячи объектов зарегистрировали).

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Рекордное за 11 лет количество заявок на регистрацию объектов промышленной собственности было в 2019 году – 57,2 тысячи. Зарегистрировали 30,6 тыс. объектов: 17,3 тыс. торговых марок, 8,4 тыс. полезных моделей, 2,6 тыс. промышленных образцов и 2,3 тыс. изобретений.

В прошлом году было подано 46 тысяч заявок, а зарегистрировали 30,3 тысячи объектов. За три месяца 2021-го подали 11,7 тыс. заявок, 8,7 тыс. объектов зарегистрировали.

Всего с 1992 года в Украине зарегистрировали 622,2 тысячи объектов промышленной собственности: 128,6 тыс. изобретений, 147,6 тыс. полезных моделей, 43,8 тыс. промышленных образцов, 299 тысяч торговых марок и 3,1 тысячи географических значений.