В Украине за 11 лет зарегистрировали более 620 тыс. патентов (инфографика)

В Украине в прошлом году одобрили реформу патентного законодательства, гармонизировав его с нормами Евросоюза и усилив охрану прав интеллектуальной собственности. В частности, были расширены права и обязанности субъектов прав на изобретения и полезные модели, а также уточнен список объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана.
Журналисты подсчитали, сколько патентов зарегистрировали в Украине с 2010 года.
В 2010 году в уполномоченные органы поступило 46,3 тыс. заявок на регистрацию объектов промышленной собственности, зарегистрировали 31,4 тысячи. Большая часть – это торговые марки – 16,7 тыс., также было 9,4 тыс. полезных моделей и 3,9 тыс. изобретений.
В 2012 году количество заявок составило 49,1 тыс., а зарегистрированных объектов – 30,4 тыс. в частности, зарегистрировали 15,5 тысяч ТМ, 10 тысяч полезных моделей и 3,4 тысячи изобретений.
В 2014 году подали за регистрацию 44,4 тыс. заявок (29,7 тыс. объектов зарегистрировали), в 2017-м – 53,5 тысячи заявок (29,7 тыс. объектов зарегистрировали), в 2018-м – 54,8 тыс. заявок (29,3 тысячи объектов зарегистрировали).
Читайте также: Компания Oppo получила патент на технологию мобильной телепатии
Рекордное за 11 лет количество заявок на регистрацию объектов промышленной собственности было в 2019 году – 57,2 тысячи. Зарегистрировали 30,6 тыс. объектов: 17,3 тыс. торговых марок, 8,4 тыс. полезных моделей, 2,6 тыс. промышленных образцов и 2,3 тыс. изобретений.
В прошлом году было подано 46 тысяч заявок, а зарегистрировали 30,3 тысячи объектов. За три месяца 2021-го подали 11,7 тыс. заявок, 8,7 тыс. объектов зарегистрировали.
Всего с 1992 года в Украине зарегистрировали 622,2 тысячи объектов промышленной собственности: 128,6 тыс. изобретений, 147,6 тыс. полезных моделей, 43,8 тыс. промышленных образцов, 299 тысяч торговых марок и 3,1 тысячи географических значений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт рассказал об изменении стоимости импортных посылокВчера, 15:00 - 718 8
Здоровая конкуренция: Шкарлет объяснил высокие зарплаты в «университете Зеленского»Вчера, 06:45 - 536 8
Более половины украинцев — за сдерживание потребительских цен и тарифов за счет повышения налогов для крупного бизнесаВчера, 13:03 - 423 3
Как обменять старое водительское удостоверение на новоеВчера, 16:25 - 2905 2
Автоматический арест счетов — разъяснение экспертаВчера, 12:45 - 3598 2
Какие строительные работы можно без разрешения проводить на собственном земельном участкеВчера, 19:17 - 5903 1
Какие доходы для расчета субсидии будут учтены, если человек впервые подает документы на соцпомощьВчера, 09:01 - 5552
Автоматический арест счетов — разъяснение экспертаВчера, 12:45 - 3598 2
Как обменять старое водительское удостоверение на новоеВчера, 16:25 - 2905 2
Эксперт рассказал, когда ожидать новый экономический кризисВчера, 12:08 - 1914 1
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреПозавчера, 12:10 - 367
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 867 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 949
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1273
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 684